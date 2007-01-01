Крепкий орешек 4.0 (фильм, 2007) смотреть онлайн
9.02007, Live Free or Die Hard
Боевики, Триллеры123 мин18+
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Сюжет
Мир опять на краю гибели из-за новой террористической угрозы, в «заложниках» оказывается всемирная компьютерная сеть. Правительство и спецслужбы бессильны. На борьбу с опасностью выходит Джон Макклейн, однако в этот раз ему уже не справиться без молодого, но очень талантливого помощника.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Лен
Уайзман
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Тимоти
Олифант
- Актриса
Мэгги
Кью
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ДСАктёр
Джонатан
Садовский
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Актёр
Кевин
Смит
- ЭФАктёр
Эндрю
Фридман
- СРАктёр
Сирил
Раффаэлли
- РТСценарист
Родерик
Торп
- ДКСценарист
Джон
Карлин
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ДМСценарист
Дэвид
Маркони
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- АРПродюсер
Арнольд
Рифкин
- УУПродюсер
Уильям
Уишер мл.
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- РБАктёр дубляжа
Роман
Бурлаков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Койгеров
- АБАктёр дубляжа
Александр
Большаков
- ММАктриса дубляжа
Марианна
Мокшина
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- СДОператор
Саймон
Дагган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами