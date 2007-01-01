Крепкий орешек 4.0
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Крепкий орешек 4.0

Крепкий орешек 4.0 (фильм, 2007) смотреть онлайн

9.02007, Live Free or Die Hard
Боевики, Триллеры123 мин18+

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Сюжет

Мир опять на краю гибели из-за новой террористической угрозы, в «заложниках» оказывается всемирная компьютерная сеть. Правительство и спецслужбы бессильны. На борьбу с опасностью выходит Джон Макклейн, однако в этот раз ему уже не справиться без молодого, но очень талантливого помощника.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Крепкий орешек 4.0»

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