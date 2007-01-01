Крепкий орешек 4.0 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Мир опять на краю гибели из-за новой террористической угрозы, в «заложниках» оказывается всемирная компьютерная сеть. Правительство и спецслужбы бессильны. На борьбу с опасностью выходит Джон Макклейн, однако в этот раз ему уже не справиться без молодого, но очень талантливого помощника.



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