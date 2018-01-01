Wink
Фильмы
Красная шапочка
Актёры и съёмочная группа фильма «Красная шапочка»

Режиссёры

Кэтрин Хардвик

Catherine Hardwicke
Режиссёр

Актёры

Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаValerie
Гари Олдман

Gary Oldman
АктёрSolomon
Шайло Фернандес

Shiloh Fernandez
АктёрPeter
Билли Бёрк

Billy Burke
АктёрCesaire
Макс Айронс

Max Irons
АктёрHenry
Вирджиния Мэдсен

Virginia Madsen
АктрисаSuzette
Лукас Хаас

Lukas Haas
АктёрFather Auguste
Джули Кристи

Julie Christie
АктрисаGrandmother
Шона Кейн

Shauna Kain
АктрисаRoxanne
Майкл Хоган

Michael Hogan
АктёрThe Reeve

Сценаристы

Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик

David Leslie Johnson-McGoldrick
Сценарист

Продюсеры

Леонардо ДиКаприо

Leonardo DiCaprio
Продюсер
Джули Йорн

Julie Yorn
Продюсер
Дженнифер Дэвиссон

Jennifer Davisson
Продюсер
Кэтрин Хардвик

Catherine Hardwicke
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Леонид Белозорович

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Актёр дубляжа
Илья Исаев

Актёр дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Дон Макколей

Don Macaulay
Художник
Шэйн Виё

Shane Vieau
Художник

Монтажёры

Нэнси Ричардсон

Nancy Richardson
Монтажёр
Джулия Вонг

Julia Wong
Монтажёр

Операторы

Мэнди Уокер

Mandy Walker
Оператор

Композиторы

Алекс Хеффес

Alex Heffes
Композитор
Брайан Райцелл

Brian Reitzell
Композитор