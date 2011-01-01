Фильм Красная Шапочка (2011)
О фильме
Валери спасает родную деревню от волка-оборотня. Аманда Сайфред и Гари Олдман в готическом фэнтези по мотивам сказки Шарля Перро от режиссера «Сумерек».
Жителей маленькой лесной деревушки годами терроризирует серый волк, которого пытаются задабривать дарами. Здесь живет красавица Валери, которая с детства мечтает покинуть родной дом вместе с возлюбленным Питером, однако родители настояли на ее помолвке с богатым юношей, кузнецом Генри. Жертвой очередного убийства становится сестра Валери, и это пробуждает в девушке сверхъестественные способности. Тем временем трагедия привлекает в деревню охотника за нечистью, который убежден, что искать волка-оборотня нужно среди местных жителей.
Сможет ли Валери найти убийцу и спасти родных?

- КХРежиссёр
Кэтрин
Хардвик
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Шайло
Фернандес
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актёр
Макс
Айронс
- ВМАктриса
Вирджиния
Мэдсен
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ДКАктриса
Джули
Кристи
- ШКАктриса
Шона
Кейн
- МХАктёр
Майкл
Хоган
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- Продюсер
Джули
Йорн
- ДДПродюсер
Дженнифер
Дэвиссон
- КХПродюсер
Кэтрин
Хардвик
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДМХудожник
Дон
Макколей
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- НРМонтажёр
Нэнси
Ричардсон
- ДВМонтажёр
Джулия
Вонг
- МУОператор
Мэнди
Уокер
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес
- БРКомпозитор
Брайан
Райцелл