Фильм Красная Шапочка (2011)

Валери спасает родную деревню от волка-оборотня. Аманда Сайфред и Гари Олдман в готическом фэнтези по мотивам сказки Шарля Перро от режиссера «Сумерек».



Жителей маленькой лесной деревушки годами терроризирует серый волк, которого пытаются задабривать дарами. Здесь живет красавица Валери, которая с детства мечтает покинуть родной дом вместе с возлюбленным Питером, однако родители настояли на ее помолвке с богатым юношей, кузнецом Генри. Жертвой очередного убийства становится сестра Валери, и это пробуждает в девушке сверхъестественные способности. Тем временем трагедия привлекает в деревню охотника за нечистью, который убежден, что искать волка-оборотня нужно среди местных жителей.



