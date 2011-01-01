Красная шапочка
Wink
Фильмы
Красная шапочка

Фильм Красная Шапочка (2011)

8.62011, Red Riding Hood
Ужасы, Фэнтези95 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Валери спасает родную деревню от волка-оборотня. Аманда Сайфред и Гари Олдман в готическом фэнтези по мотивам сказки Шарля Перро от режиссера «Сумерек».

Жителей маленькой лесной деревушки годами терроризирует серый волк, которого пытаются задабривать дарами. Здесь живет красавица Валери, которая с детства мечтает покинуть родной дом вместе с возлюбленным Питером, однако родители настояли на ее помолвке с богатым юношей, кузнецом Генри. Жертвой очередного убийства становится сестра Валери, и это пробуждает в девушке сверхъестественные способности. Тем временем трагедия привлекает в деревню охотника за нечистью, который убежден, что искать волка-оборотня нужно среди местных жителей.

Сможет ли Валери найти убийцу и спасти родных? Узнаете в триллере «Красная Шапочка» — фильм в хорошем качестве и без рекламы можно смотреть на нашем видеосервисе Wink уже сейчас!

Красная шапочка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Красная шапочка»