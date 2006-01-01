Козырные тузы (в переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Культовый криминальный триллер из нулевых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Любимец гангстеров, фокусник Бадди Израэль по прозвищу Тузы соглашается сотрудничать с ФБР, чем навлекает на себя гнев бандитов и не только. Чтобы спасти свою шкуру, Бадди вынужден скрываться, в то время как количество врагов, охотящихся за ним, растет в геометрической прогрессии.



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