Козырные тузы (в переводе Гоблина)
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Козырные тузы (в переводе Гоблина)

Козырные тузы (в переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн

8.52006, Smokin' Aces
Боевики, Криминал104 мин18+

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Сюжет

Культовый криминальный триллер из нулевых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Любимец гангстеров, фокусник Бадди Израэль по прозвищу Тузы соглашается сотрудничать с ФБР, чем навлекает на себя гнев бандитов и не только. Чтобы спасти свою шкуру, Бадди вынужден скрываться, в то время как количество врагов, охотящихся за ним, растет в геометрической прогрессии.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Козырные тузы (в переводе Гоблина)»

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