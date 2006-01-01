Козырные тузы (в переводе Гоблина) (фильм, 2006) смотреть онлайн
8.52006, Smokin' Aces
Боевики, Криминал104 мин18+
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Сюжет
Культовый криминальный триллер из нулевых в правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Любимец гангстеров, фокусник Бадди Израэль по прозвищу Тузы соглашается сотрудничать с ФБР, чем навлекает на себя гнев бандитов и не только. Чтобы спасти свою шкуру, Бадди вынужден скрываться, в то время как количество врагов, охотящихся за ним, растет в геометрической прогрессии.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джо
Карнахан
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Джереми
Пивен
- Актёр
Рэй
Лиотта
- АКАктриса
Алишиа
Кис
- Актриса
Тараджи
П. Хенсон
- Актёр
Коммон
- Актёр
Крис
Пайн
- Актёр
Джоэл
Эдгертон
- НКАктёр
Нестор
Карбонелл
- ДКСценарист
Джо
Карнахан
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл