Фильм Космическая собака Лида
2025, Космическая собака Лида
Фантастика16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
2000 год. 13-летний Игорь живёт вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвётся в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Игорь, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полёт, спасти отца и изменить будущее мальчика.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Евгений
Сангаджиев
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актриса
Юлия
Пересильд
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Александра
Бортич
- ДХАктёр
Данила
Харенко
- Актёр
Алексей
Макаров
- ОНАктриса
Ольга
Науменко
- ИФАктёр
Игорь
Фурманюк
- Актёр
Евгений
Сидихин
- ПСАктриса
Полина
Сидихина
- ОААктёр
Олег
Андреев
- СМАктёр
Сергей
Мелконян
- АКАктриса
Алиса
Конашенкова
- ЕСАктриса
Екатерина
Строгова
- ПВАктёр
Павел
Вобликов
- Актёр
Михаил
Коновалов
- ТСАктриса
Татьяна
Сидорова
- ПХСценарист
Петр
Хохлов
- ЕИСценарист
Елена
Иванова
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Павел
Буря
- ДМПродюсер
Даниил
Махорт
- Оператор
Николай
Богачёв