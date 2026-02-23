Фильм Космическая собака Лида

2000 год. 13-летний Игорь живёт вместе со своей мамой, отчимом и вернувшейся из космоса собакой Лидой, которую мальчику подарил его отец-космонавт. В ту ночь, когда Игорь сбегает из дома, с помощью собаки он встречает 40-летнего самого себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает, что через три дня его отец взорвётся в ракете на старте, и это пустит под откос всю его жизнь. Игорь, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полёт, спасти отца и изменить будущее мальчика.

