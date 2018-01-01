Wink
Фильмы
Корпоратив
Актёры и съёмочная группа фильма «Корпоратив»

Актёры и съёмочная группа фильма «Корпоратив»

Режиссёры

Олег Асадулин

Олег Асадулин

Режиссёр

Актёры

Николай Наумов

Николай Наумов

Актёр
Владимир Толоконников

Владимир Толоконников

Актёр
Мирослава Карпович

Мирослава Карпович

Актриса
Андрей Федорцов

Андрей Федорцов

Актёр
Аристарх Венес

Аристарх Венес

АктёрСаша
Марина Федункив

Марина Федункив

Актриса
Михаил Башкатов

Михаил Башкатов

Актёр
Максим Виторган

Максим Виторган

Актёр
Сергей Белоголовцев

Сергей Белоголовцев

Актёр
Роман Юнусов

Роман Юнусов

Актёр

Сценаристы

Павел Карнаухов

Павел Карнаухов

Сценарист
Сергей Мохначев

Сергей Мохначев

Сценарист

Продюсеры

Георгий Малков

Георгий Малков

Продюсер
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян

Продюсер
Гевонд Андреасян

Гевонд Андреасян

Продюсер
Владимир Поляков

Владимир Поляков

Продюсер

Художники

Оксана Шевченко

Оксана Шевченко

Художница
Максим Панов

Максим Панов

Художник

Монтажёры

Максим Смирнов

Максим Смирнов

Монтажёр

Операторы

Алексей Куприянов

Алексей Куприянов

Оператор

Композиторы

Дмитрий Козинец

Дмитрий Козинец

Композитор