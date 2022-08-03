Корпоратив (фильм, 2014) смотреть онлайн

Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении. На следующий день после корпоративной вечеринки салон полностью разгромлен. Сотрудники утверждают, что когда они уходили, всe было в порядке. Пытаясь выяснить, что же произошло, Игорь узнаeт шокирующие подробности о ночных приключениях своих коллег…

