Корпоратив (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Корпоратив
Комедия85 мин18+
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О фильме
Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, мечтающий о повышении. На следующий день после корпоративной вечеринки салон полностью разгромлен. Сотрудники утверждают, что когда они уходили, всe было в порядке. Пытаясь выяснить, что же произошло, Игорь узнаeт шокирующие подробности о ночных приключениях своих коллег…
Рейтинг
2.8 КиноПоиск
2.5 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Николай
Наумов
- Актёр
Владимир
Толоконников
- Актриса
Мирослава
Карпович
- АФАктёр
Андрей
Федорцов
- Актёр
Аристарх
Венес
- Актриса
Марина
Федункив
- Актёр
Михаил
Башкатов
- Актёр
Максим
Виторган
- СБАктёр
Сергей
Белоголовцев
- Актёр
Роман
Юнусов
- ПКСценарист
Павел
Карнаухов
- СМСценарист
Сергей
Мохначев
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- МПХудожник
Максим
Панов
- МСМонтажёр
Максим
Смирнов
- АКОператор
Алексей
Куприянов
- ДККомпозитор
Дмитрий
Козинец