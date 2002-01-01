Корабль-призрак (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

В отдаленной части Берингова моря команда спасателей обнаруживает огромный пассажирский лайнер, который считается пропавшим уже 40 лет. Оказавшись на борту судна, спасатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и теперь им придeтся вступить в смертельную схватку с неизвестным.



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