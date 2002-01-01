Корабль-призрак
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Корабль-призрак

Корабль-призрак (фильм, 2002) смотреть онлайн

9.02002, Ghost Ship
Ужасы86 мин18+

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Сюжет

В отдаленной части Берингова моря команда спасателей обнаруживает огромный пассажирский лайнер, который считается пропавшим уже 40 лет. Оказавшись на борту судна, спасатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и теперь им придeтся вступить в смертельную схватку с неизвестным.

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корабль-призрак»

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