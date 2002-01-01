Корабль-призрак (фильм, 2002) смотреть онлайн
9.02002, Ghost Ship
Ужасы86 мин18+
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Сюжет
В отдаленной части Берингова моря команда спасателей обнаруживает огромный пассажирский лайнер, который считается пропавшим уже 40 лет. Оказавшись на борту судна, спасатели сталкиваются с жутким прошлым корабля и теперь им придeтся вступить в смертельную схватку с неизвестным.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- СБРежиссёр
Стив
Бек
- Актриса
Джулианна
Маргулис
- ДХАктёр
Десмонд
Хэррингтон
- ГБАктёр
Гэбриел
Бирн
- РЭАктёр
Рон
Элдард
- Актёр
Исайя
Вашингтон
- Актёр
Карл
Урбан
- Актриса
Эмили
Браунинг
- АДАктёр
Алекс
Димитриадес
- ФРАктриса
Франческа
Реттондини
- БРАктёр
Боб
Руджеро
- ДПСценарист
Джон
Пог
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- Продюсер
Роберт
Земекис
- Продюсер
Брюс
Берман
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- ГААктёр дубляжа
Григорий
Анашкин
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- БДХудожница
Беверли
Данн
- РБМонтажёр
Роджер
Бартон
- ГТОператор
Гейл
Тэттерсолл
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл