Хронический неудачник Койл становится вдовцом, когда его стервозная жена-изменщица попадает в автокатастрофу при попытке сбежать с любовником. В надежде обрести душевное равновесие герой отправляется в родные места на остров Ньюфаундленд, где ему предстоит узнать множество семейных тайн.

