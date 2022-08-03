Корабельные новости (фильм, 2001) смотреть онлайн
8.32001, The Shipping News
Драма106 мин18+
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О фильме
Хронический неудачник Койл становится вдовцом, когда его стервозная жена-изменщица попадает в автокатастрофу при попытке сбежать с любовником. В надежде обрести душевное равновесие герой отправляется в родные места на остров Ньюфаундленд, где ему предстоит узнать множество семейных тайн.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Кевин
Спейси
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актриса
Джуди
Денч
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- ППАктёр
Пит
Постлетуэйт
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Гордон
Пинсент
- ДБАктёр
Джейсон
Бер
- ЛПАктёр
Ларри
Пайн
- РНСценарист
Роберт
Нелсон Джекобс
- ЭПСценарист
Энни
Пру
- ЛГПродюсер
Линда
Голдстин Нолтон
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- Продюсер
Ирвин
Уинклер
- Продюсер
Роб
Кауэн
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ВРАктриса дубляжа
Виктория
Радунская
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- РЭХудожница
Рени
Эрлих Калфус
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- Композитор
Кристофер
Янг