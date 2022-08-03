Корабельные новости
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Корабельные новости

Корабельные новости (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.32001, The Shipping News
Драма106 мин18+

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О фильме

Хронический неудачник Койл становится вдовцом, когда его стервозная жена-изменщица попадает в автокатастрофу при попытке сбежать с любовником. В надежде обрести душевное равновесие герой отправляется в родные места на остров Ньюфаундленд, где ему предстоит узнать множество семейных тайн.

Страна
США, Канада, Швеция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Корабельные новости»