Константин: Повелитель тьмы
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Константин: Повелитель тьмы

Константин: Повелитель тьмы (фильм, 2004) смотреть онлайн

9.62004, Constantine
Фэнтези115 мин18+

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Сюжет

Константин обладает способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Он соглашается помочь сотруднице полиции в раскрытии загадочного самоубийства ее сестры-близнеца. Расследование заводит их в мир демонов и ангелов, в подземелье современного мегаполиса Лос-Анджелеса...

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
SD
Жанры
Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Константин: Повелитель тьмы»

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