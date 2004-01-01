Константин: Повелитель тьмы (фильм, 2004) смотреть онлайн
9.62004, Constantine
Фэнтези115 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Константин обладает способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Он соглашается помочь сотруднице полиции в раскрытии загадочного самоубийства ее сестры-близнеца. Расследование заводит их в мир демонов и ангелов, в подземелье современного мег�аполиса Лос-Анджелеса...
Константин: Повелитель тьмы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Фрэнсис
Лоуренс
- Актёр
Киану
Ривз
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Джимон
Хонсу
- МБ�Актёр
Макс
Бейкер
- ПТАктёр
Прюитт
Тэйлор Винс
- ГРАктёр
Гэвин
Россдэйл
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актёр
Петер
Стормаре
- Актёр
Джесси
Рамирес
- ФАСценарист
Фрэнк
А. Каппелло
- ДДСценарист
Джэми
Делано
- ГЭСценарист
Гарт
Эннис
- ГАПродюсер
Гилберт
Адлер
- Продюсер
Лоренцо
Ди Бонавентура
- Продюсер
Акива
Голдсман
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Эльвира
Болгова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- УВМонтажёр
Уэйн
Варман
- ФРОператор
Филипп
Русло
- КБКомпозитор
Клаус
Бадельт
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер