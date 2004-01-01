Константин: Повелитель тьмы (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Константин обладает способностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей. Он соглашается помочь сотруднице полиции в раскрытии загадочного самоубийства ее сестры-близнеца. Расследование заводит их в мир демонов и ангелов, в подземелье современного мег�аполиса Лос-Анджелеса...



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