Стильный неонуар с Марго Робби. Официантка Элис по ночам подрабатывает стриптизом, но мечтает о карьере киллера. Чтобы доказать главарю крупной банды свою профпригодность, она начинает отстреливать конкурентов, вынашивая в голове коварный план.

