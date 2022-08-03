Конченая (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Terminal
Триллер, Боевик91 мин18+
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О фильме
Стильный неонуар с Марго Робби. Официантка Элис по ночам подрабатывает стриптизом, но мечтает о карьере киллера. Чтобы доказать главарю крупной банды свою профпригодность, она начинает отстреливать конкурентов, вынашивая в голове коварный план.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВСРежиссёр
Вон
Стайн
- Актриса
Марго
Робби
- Актёр
Саймон
Пегг
- Актёр
Декстер
Флетчер
- Актёр
Майк
Майерс
- Актёр
Макс
Айронс
- КЧАктриса
Катарина
Час
- НМАктёр
Ник
Моран
- ЛЛАктёр
Лес
Лавдей
- ДДАктриса
Джордан
Данн
- МЛАктёр
Мэттью
Льюис
- ВССценарист
Вон
Стайн
- Продюсер
Том
Акерли
- Продюсер
Дэвид
Баррон
- ЭФПродюсер
Эрианн
Фрайзер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ССАктёр дубляжа
Станислав
Стрелков
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДДХудожник
Джулиан
Дэй
- АММонтажёр
Алекс
Маркес
- КРОператор
Кристофер
Росс
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс