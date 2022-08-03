Конченая
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Конченая

Конченая (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Terminal
Триллер, Боевик91 мин18+

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О фильме

Стильный неонуар с Марго Робби. Официантка Элис по ночам подрабатывает стриптизом, но мечтает о карьере киллера. Чтобы доказать главарю крупной банды свою профпригодность, она начинает отстреливать конкурентов, вынашивая в голове коварный план.

Страна
США, Ирландия, Гонконг, Венгрия, Великобритания
Жанр
Комедия, Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Конченая»