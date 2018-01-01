Wink
Фильмы
Комедия давно минувших дней
Актёры и съёмочная группа фильма «Комедия давно минувших дней»

Актёры и съёмочная группа фильма «Комедия давно минувших дней»

Режиссёры

Юрий Кушнерев

Юрий Кушнерев

Режиссёр

Актёры

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили

АктёрОстап Бендер
Сергей Филиппов

Сергей Филиппов

АктёрКиса Воробьянинов
Евгений Моргунов

Евгений Моргунов

АктёрБывалый
Георгий Вицин

Георгий Вицин

АктёрТрус
Анатолий Веденкин

Анатолий Веденкин

Актёрводитель машины киноархива
Владимир Грамматиков

Владимир Грамматиков

Актёррежиссер фильма-монтажа
Георгий Георгиу

Георгий Георгиу

Актёрпредседатель симпозиума
Валерий Косенков

Валерий Косенков

Актёрчлен президиума симпозиума
Д. Кротман

Д. Кротман

Актёр
Е. Кирьякова

Е. Кирьякова

Актриса
Александр Коняшин

Александр Коняшин

Актёрвахтер киностудии
А. Михин

А. Михин

Актёр
Елизавета Никищихина

Елизавета Никищихина

АктрисаЗина
Владимир Пожидаев

Владимир Пожидаев

Актёрохранник киноархива
Ян Янакиев

Ян Янакиев

АктёрНиколай Михайлович
Герман Качин

Герман Качин

Актёр
Николай Крючков

Николай Крючков

Актёр
Анатолий Кторов

Анатолий Кторов

Актёр
Федор Курихин

Федор Курихин

Актёр
Марина Ладынина

Марина Ладынина

Актриса
Вероника Лебедева

Вероника Лебедева

Актриса
Вера Марецкая

Вера Марецкая

Актриса
Сергей Мартинсон

Сергей Мартинсон

Актёр
Ева Милютина

Ева Милютина

Актриса
Мария Миронова

Мария Миронова

Актриса
Любовь Орлова

Любовь Орлова

Актриса
Мэри Пикфорд

Мэри Пикфорд

Mary Pickford
Актриса
Павел Поль

Павел Поль

Актёр
Фаина Раневская

Фаина Раневская

Актриса
Пётр Репнин

Пётр Репнин

Актёр
Анна Стэн

Анна Стэн

Anna Sten
Актриса
Леонид Утесов

Леонид Утесов

Актёр
Владимир Володин

Владимир Володин

Актёр
Ольга Жизнева

Ольга Жизнева

Актриса
Игорь Ильинский

Игорь Ильинский

Актёр
Серафима Бирман

Серафима Бирман

Актриса
Петр Алейников

Петр Алейников

Актёр
Сергей Антимонов

Сергей Антимонов

Актёр
Михаил Астангов

Михаил Астангов

Актёр
Дуглас Фэрбенкс

Дуглас Фэрбенкс

Douglas Fairbanks
Актёр
Михаил Климов

Михаил Климов

Актёр

Сценаристы

Яков Костюковский

Яков Костюковский

Сценарист
Морис Слободской

Морис Слободской

Сценарист

Продюсеры

Николай Гаро

Николай Гаро

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Егорычева

Татьяна Егорычева

Монтажёр

Операторы

Борис Брожовский

Борис Брожовский

Оператор

Композиторы

Юрий Якушев

Юрий Якушев

Композитор