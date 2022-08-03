Кокаин (фильм, 2001) смотреть онлайн
9.32001, Blow
Криминал, Биография118 мин18+
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О фильме
Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту оригинальным способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийских наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ТДРежиссёр
Тед
Демме
- Актёр
Джонни
Депп
- Актриса
Пенелопа
Крус
- ФПАктриса
Франка
Потенте
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ПРАктёр
Пол
Рубенс
- Актёр
Хорди
Молья
- Актёр
Клифф
Кёртис
- МСАктёр
Мигель
Сандовал
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Актёр
Рэй
Лиотта
- ДМСценарист
Дэвид
МакКенна
- Сценарист
Ник
Кассаветис
- ТДПродюсер
Тед
Демме
- Продюсер
Дэнис
Лири
- ДСПродюсер
Джоэль
Стиллерман
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- КТМонтажёр
Кевин
Тент
- ЭКОператор
Эллен
Кёрас
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл