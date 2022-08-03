Кокаин
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Кокаин

Кокаин (фильм, 2001) смотреть онлайн

9.32001, Blow
Криминал, Биография118 мин18+

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О фильме

Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту оригинальным способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийских наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кокаин»