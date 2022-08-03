Кокаин (фильм, 2001) смотреть онлайн

Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту оригинальным способом — стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши. Ему удавалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийских наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в адреналине больше, чем в наркотиках.

