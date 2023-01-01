WinkФильмыKing’s Man: НачалоАктёры и съёмочная группа фильма «King’s Man: Начало»
Актёры и съёмочная группа фильма «King’s Man: Начало»
Режиссёры
Актёры
АктёрOrlando Oxford
Рэйф ФайнсRalph Fiennes
АктёрConrad Oxford
Харрис ДикинсонHarris Dickinson
АктёрShola
Джимон ХонсуDjimon Hounsou
АктрисаPolly
Джемма АртертонGemma Arterton
АктёрGrigori Rasputin
Рис ИвансRhys Ifans
АктёрMorton
Мэттью ГудMatthew Goode
АктёрKing George / Kaiser Wilhelm / Tsar Nicholas
Том ХолландерTom Hollander
АктёрErik Jan Hanussen
Даниэль БрюльDaniel Brühl
АктёрDupont
Тодд БойсTodd Boyce
АктёрUnited States Ambassador