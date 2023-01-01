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King’s Man: Начало
Актёры и съёмочная группа фильма «King’s Man: Начало»

Актёры и съёмочная группа фильма «King’s Man: Начало»

Режиссёры

Мэттью Вон

Мэттью Вон

Matthew Vaughn
Режиссёр

Актёры

Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
АктёрOrlando Oxford
Харрис Дикинсон

Харрис Дикинсон

Harris Dickinson
АктёрConrad Oxford
Джимон Хонсу

Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрShola
Джемма Артертон

Джемма Артертон

Gemma Arterton
АктрисаPolly
Рис Иванс

Рис Иванс

Rhys Ifans
АктёрGrigori Rasputin
Мэттью Гуд

Мэттью Гуд

Matthew Goode
АктёрMorton
Том Холландер

Том Холландер

Tom Hollander
АктёрKing George / Kaiser Wilhelm / Tsar Nicholas
Даниэль Брюль

Даниэль Брюль

Daniel Brühl
АктёрErik Jan Hanussen
Тодд Бойс

Тодд Бойс

Todd Boyce
АктёрDupont
Стэнли Туччи

Стэнли Туччи

Stanley Tucci
АктёрUnited States Ambassador

Сценаристы

Карл Гайдусек

Карл Гайдусек

Karl Gajdusek
Сценарист
Мэттью Вон

Мэттью Вон

Matthew Vaughn
Сценарист
Марк Миллар

Марк Миллар

Mark Millar
Сценарист
Дэйв Гиббонс

Дэйв Гиббонс

Dave Gibbons
Сценарист

Продюсеры

Адам Болинг

Адам Болинг

Adam Bohling
Продюсер
Рэйф Файнс

Рэйф Файнс

Ralph Fiennes
Продюсер
Дэйв Гиббонс

Дэйв Гиббонс

Dave Gibbons
Продюсер
Клифф Леннинг

Клифф Леннинг

Cliff Lanning
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Маслаков

Владимир Маслаков

Актёр дубляжа
Станислав Шапкин

Станислав Шапкин

Актёр дубляжа
Александр Васильев

Александр Васильев

Актёр дубляжа
Юлия Игнатьева

Юлия Игнатьева

Актриса дубляжа
Андрей Тенетко

Андрей Тенетко

Актёр дубляжа

Художники

Даг Дж. Мирдинк

Даг Дж. Мирдинк

Doug J. Meerdink
Художник
Мишель Клэптон

Мишель Клэптон

Michele Clapton
Художница
Доминик Кэйпон

Доминик Кэйпон

Dominic Capon
Художник

Монтажёры

Джейсон Бэллэнтайн

Джейсон Бэллэнтайн

Jason Ballantine
Монтажёр
Роберт Холл

Роберт Холл

Robert Hall
Монтажёр

Операторы

Бен Дэвис

Бен Дэвис

Ben Davis
Оператор

Композиторы

Доминик Льюис

Доминик Льюис

Dominic Lewis
Композитор
Мэттью Марджесон

Мэттью Марджесон

Matthew Margeson
Композитор