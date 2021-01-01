King’s Man: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.



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