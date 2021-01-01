King’s Man: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыБоевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МВРежиссёр
Мэттью
Вон
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ХДАктёр
Харрис
Дикинсон
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Джемма
Артертон
- Актёр
Рис
Иванс
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Том
Холландер
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ТБАктёр
Тодд
Бойс
- Актёр
Стэнли
Туччи
- КГСценарист
Карл
Гайдусек
- МВСценарист
Мэттью
Вон
- ММСценарист
Марк
Миллар
- ДГСценарист
Дэйв
Гиббонс
- Продюсер
Адам
Болинг
- Продюсер
Рэйф
Файнс
- ДГПродюсер
Дэйв
Гиббонс
- КЛПродюсер
Клифф
Леннинг
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- СШАктёр дубляжа
Станислав
Шапкин
- АВАктёр дубляжа
Александр
Васильев
- ЮИАктриса дубляжа
Юлия
Игнатьева
- АТАктёр дубляжа
Андрей
Тенетко
- ДДХудожник
Даг
Дж. Мирдинк
- МКХудожница
Мишель
Клэптон
- ДКХудожник
Доминик
Кэйпон
- ДБМонтажёр
Джейсон
Бэллэнтайн
- РХМонтажёр
Роберт
Холл
- БДОператор
Бен
Дэвис
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон