King’s Man: Начало
Wink
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King’s Man: Начало
8.22021, The King's Man
Боевики, Триллеры18+

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King’s Man: Начало (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Kingsman — организация супершпионов, действующая на благо человечества вдали от любопытных глаз. И один из первых и самых талантливых оперативников в истории организации — Конрад, молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Как и многие его друзья, он мечтал служить на благо Англии, но в итоге оказался втянут в тайный мир шпионов и убийц.

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Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «King’s Man: Начало»

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