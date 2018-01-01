Wink
Фильмы
Хроники Риддика (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Риддика (в переводе Гоблина)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Риддика (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Дэвид Туи

Дэвид Туи

David Twohy
Режиссёр

Актёры

Вин Дизель

Вин Дизель

Vin Diesel
АктёрRiddick
Колм Фиор

Колм Фиор

Colm Feore
АктёрLord Marshal
Тандиве Ньютон

Тандиве Ньютон

Thandiwe Newton
АктрисаDame Vaako (в титрах: Thandie Newton)
Джуди Денч

Джуди Денч

Judi Dench
АктрисаAereon
Карл Урбан

Карл Урбан

Karl Urban
АктёрVaako
Алекса Давалос

Алекса Давалос

Alexa Davalos
АктрисаKyra
Лайнас Роуч

Лайнас Роуч

Linus Roache
АктёрPurifier
Йорик ван Вагенинген

Йорик ван Вагенинген

Yorick van Wageningen
АктёрThe Guv
Ник Чинланд

Ник Чинланд

Nick Chinlund
АктёрToombs
Кит Дэвид

Кит Дэвид

Keith David
АктёрImam

Сценаристы

Дэвид Туи

Дэвид Туи

David Twohy
Сценарист
Джим Уит

Джим Уит

Jim Wheat
Сценарист
Кен Уит

Кен Уит

Ken Wheat
Сценарист

Продюсеры

Вин Дизель

Вин Дизель

Vin Diesel
Продюсер
Тед Филд

Тед Филд

Ted Field
Продюсер

Актёры дубляжа

Алексей Мясников

Алексей Мясников

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Владимир Зайцев

Владимир Зайцев

Актёр дубляжа
Сергей Смирнов

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Елена Соловьева

Елена Соловьева

Актриса дубляжа

Художники

Марк В. Мэнсбридж

Марк В. Мэнсбридж

Mark W. Mansbridge
Художник
Майкл Деннисон

Майкл Деннисон

Michael Dennison
Художник
Эллен Мирожник

Эллен Мирожник

Ellen Mirojnick
Художница
Питер Ландо

Питер Ландо

Peter Lando
Художник

Монтажёры

Трэйси Адамс

Трэйси Адамс

Tracy Adams
Монтажёр
Дэннис Вирклер

Дэннис Вирклер

Dennis Virkler
Монтажёр

Композиторы

Грэм Ревелл

Грэм Ревелл

Graeme Revell
Композитор