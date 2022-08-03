Хроники Риддика (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн
8.92004, The Chronicles of Riddick
Фантастика, Боевик114 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Второй фильм культовой серии фантастических приключений межгалактического преступника в исполнении брутального Вина Дизеля теперь можно посмотреть в не менее брутальном, а главное — правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Внимание: ненормативная лексика!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Время114 мин / 01:54
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Туи
- Актёр
Вин
Дизель
- Актёр
Колм
Фиор
- Актриса
Тандиве
Ньютон
- Актриса
Джуди
Денч
- Актёр
Карл
Урбан
- АДАктриса
Алекса
Давалос
- ЛРАктёр
Лайнас
Роуч
- ЙвАктёр
Йорик
ван Вагенинген
- Актёр
Ник
Чинланд
- Актёр
Кит
Дэвид
- Сценарист
Дэвид
Туи
- ДУСценарист
Джим
Уит
- КУСценарист
Кен
Уит
- Продюсер
Вин
Дизель
- ТФПродюсер
Тед
Филд
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актёр дубляжа
Владимир
Зайцев
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- МВХудожник
Марк
В. Мэнсбридж
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ПЛХудожник
Питер
Ландо
- ТАМонтажёр
Трэйси
Адамс
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл