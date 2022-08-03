Хроники Риддика (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

Второй фильм культовой серии фантастических приключений межгалактического преступника в исполнении брутального Вина Дизеля теперь можно посмотреть в не менее брутальном, а главное — правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Внимание: ненормативная лексика!

