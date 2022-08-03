Хроники Риддика (в переводе Гоблина)
Wink
Фильмы
Хроники Риддика (в переводе Гоблина)

Хроники Риддика (в переводе Гоблина) (фильм, 2004) смотреть онлайн

8.92004, The Chronicles of Riddick
Фантастика, Боевик114 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Второй фильм культовой серии фантастических приключений межгалактического преступника в исполнении брутального Вина Дизеля теперь можно посмотреть в не менее брутальном, а главное — правильном переводе Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Внимание: ненормативная лексика!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хроники Риддика (в переводе Гоблина)»