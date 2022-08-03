Хочу как ты (фильм, 2011) смотреть онлайн

Дейв-успешный юрист и примерный семьянин. Митч-холостяк и сердцеед. Он считает, что у друга есть все, о чем только можно мечтать, Дейву же представляется сказочной беззаботная жизнь Митча. Но однажды в жизни друзей все переворачивается вверх дном: Митч становится Дейвом, а Дейв — Митчем.

