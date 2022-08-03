Хоббит: Пустошь Смауга (фильм, 2013) смотреть онлайн

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить своe путешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с величайшей опасностью из всех- драконом Смаугом.

