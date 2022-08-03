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Хоббит: Пустошь Смауга

Хоббит: Пустошь Смауга (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, The Hobbit: The Desolation of Smaug
Фэнтези, Боевик154 мин12+

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О фильме

Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить своe путешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с величайшей опасностью из всех- драконом Смаугом.

Страна
США, Новая Зеландия
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
154 мин / 02:34

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»