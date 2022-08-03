Хоббит: Пустошь Смауга (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, The Hobbit: The Desolation of Smaug
Фэнтези, Боевик154 мин12+
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О фильме
Продолжение путешествия хоббита Бильбо Бэггинса, волшебника Гэндальфа и 13 отважных гномов. Их компания обязана завершить своe путешествие к Одинокой горе. Там они должны встретиться с величайшей опасностью из всех- драконом Смаугом.
СтранаСША, Новая Зеландия
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время154 мин / 02:34
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Джексон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Ричард
Армитедж
- Актёр
Иэн
Маккеллен
- Актриса
Эванджелин
Лилли
- Актёр
Орландо
Блум
- Актёр
Люк
Эванс
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актёр
Ли
Пейс
- Актёр
Кен
Стотт
- Актёр
Эйдан
Тёрнер
- ФУСценарист
Фрэн
Уолш
- Сценарист
Филиппа
Бойенс
- Сценарист
Питер
Джексон
- Сценарист
Гильермо
дель Торо
- Продюсер
Питер
Джексон
- ФУПродюсер
Фрэн
Уолш
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ИБАктёр дубляжа
Игорь
Балалаев
- Актёр дубляжа
Василий
Бочкарев
- Актриса дубляжа
Марьяна
Спивак
- ОВАктёр дубляжа
Олег
Вирозуб
- БМХудожник
Бен
Милсом
- РТХудожник
Ричард
Тейлор
- СБХудожник
Саймон
Брайт
- РВХудожник
Ра
Винсент
- ДХХудожник
Дэн
Хенна
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ЭЛОператор
Эндрю
Лесни
- Композитор
Говард
Шор