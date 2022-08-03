Хищники (фильм, 2010) смотреть онлайн
Они привыкли охотиться и убивать, но в этот раз охота начнется на них самих... Несколько головорезов-одиночек объединяются, чтобы дать отпор неизведанному.
Бывший военный, мексиканский бандит, русский солдат, якудза и спецназовец — эта компания непонятным образом оказывается на таинственной и враждебной планете. Никто не знает, зачем они там, но ясно одно: они не одни. Инопланетный мир кишит страшными хищниками, против которых земное оружие бессильно. Герои, привыкшие работать поодиночке, вынуждены объединиться, чтобы выжить. Каждый из них очень скоро осознает, что у этой игры один исход. Осталось понять, какие хищники одержат верх... Смогут ли отъявленные бандиты противостоять неизвестным жутким созданиям с другой планеты?
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
Нимрод
Антал
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актёр
Тофер
Грейс
- Актриса
Алиси
Брага
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- Актёр
Олег
Тактаров
- Актёр
Лоренс
Фишбёрн
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ЛОАктёр
Луис
Одзава
- Актёр
Махершала
Али
- КДАктёр
Кэри
Джонс
- АЛСценарист
Алекс
Литвак
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Роберт
Родригес
- Продюсер
Элизабет
Авеллан
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Евгений
Вальц
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Олег
Тактаров
- ДХХудожник
Дэвид
Хэк
- ДЦМонтажёр
Дэн
Циммерман
- ДПОператор
Дьюла
Падош
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни