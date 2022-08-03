Они привыкли охотиться и убивать, но в этот раз охота начнется на них самих... Несколько головорезов-одиночек объединяются, чтобы дать отпор неизведанному.



Бывший военный, мексиканский бандит, русский солдат, якудза и спецназовец — эта компания непонятным образом оказывается на таинственной и враждебной планете. Никто не знает, зачем они там, но ясно одно: они не одни. Инопланетный мир кишит страшными хищниками, против которых земное оружие бессильно. Герои, привыкшие работать поодиночке, вынуждены объединиться, чтобы выжить. Каждый из них очень скоро осознает, что у этой игры один исход. Осталось понять, какие хищники одержат верх... Смогут ли отъявленные бандиты противостоять неизвестным жутким созданиям с другой планеты?



Эдриан Броуди, Уолтон Гоггинс и Олег Тактаров в фантастическом боевике «Хищники» — фильм 2010 смотреть онлайн можно в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

