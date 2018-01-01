Хищник (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Может ли отряд умалишенных остановить нападение пришельцев? Фантастический боевик — сиквел культового фильма от создателя «Железного человека — 3».



Куинн МакКен, профессиональный снайпер, служивший в морской пехоте, обнаруживает таинственного пришельца, явно прибывшего на Землю не с мирными намерениями. Отставному военному никто не верит, его слова списывают на бред сумасшедшего и отправляют Куинна на принудительное лечение. Его братьями по несчастью оказываются пожилые ветераны, большинство которых и правда не в своем уме. Однако выбора у солдата нет: хищник сбегает из лаборатории, никто другой о нем не знает, и Куинн понимает, что спасать планету от пришельцев придется ему. Его команда — девятилетний сын с аутизмом и не совсем нормальные соседи по больнице — готова идти в бой. Сможет ли необычный отряд справиться с пришельцем?



Бойд Холбрук, Оливия Манн и Джейкоб Тремблей в продолжении знаменитого хоррор-триллера. Фильм «Хищник» 2018 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



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