Хищник (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Может ли отряд умалишенных остановить нападение пришельцев? Фантастический боевик — сиквел культового фильма от создателя «Железного человека — 3».
Куинн МакКен, профессиональный снайпер, служивший в морской пехоте, обнаруживает таинственного пришельца, явно прибывшего на Землю не с мирными намерениями. Отставному военному никто не верит, его слова списывают на бред сумасшедшего и отправляют Куинна на принудительное лечение. Его братьями по несчастью оказываются пожилые ветераны, большинство которых и правда не в своем уме. Однако выбора у солдата нет: хищник сбегает из лаборатории, никто другой о нем не знает, и Куинн понимает, что спасать планету от пришельцев придется ему. Его команда — девятилетний сын с аутизмом и не совсем нормальные соседи по больнице — готова идти в бой. Сможет ли необычный отряд справиться с пришельцем?
Бойд Холбрук, Оливия Манн и Джейкоб Тремблей в продолжении знаменитого хоррор-триллера. Фильм «Хищник» 2018 смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
Хищник смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША, Канада
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Шейн
Блэк
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- ТРАктёр
Треванте
Роудс
- ДТАктёр
Джейкоб
Тремблей
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- Актриса
Оливия
Манн
- Актёр
Стерлинг
К. Браун
- Актёр
Томас
Джейн
- АААктёр
Алфи
Аллен
- Актёр
Августо
Агилера
- ДБАктёр
Джейк
Бьюзи
- Сценарист
Фред
Деккер
- Сценарист
Шейн
Блэк
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ССАктёр дубляжа
Степан
Студилов
- КРАктёр дубляжа
Кирилл
Радциг
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МДХудожник
Майкл
Динер
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- ДСХудожник
Дэвид
Скотт
- ЛЦХудожник
Люк
Циммерман
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ХПХудожник
Хамиш
Парди
- ЛФОператор
Ларри
Фон
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри