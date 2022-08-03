Хищник
Хищник (фильм, 1987) смотреть онлайн

9.31987, Predator
Ужасы, Триллер102 мин18+

О фильме

Элитные спецназовцы вступают в смертельную схватку с ужасным монстром в джунглях Южной Америки. Бессмертная классика с Арнольдом Шварценеггером.

Повстанцы сбивают американский вертолет и берут в плен оставшийся в живых экипаж. Отряд особого назначения во главе с Аланом Шеффером отправляется спасать людей и вызволяет пленников, однако на них начинает охоту странное инопланетное существо, прилетевшее на Землю и желающее убить человечество. Опасный хищник обладает уникальным зрением и невидимостью, что позволяет ему быстро и жестоко расправляться со своими жертвами. Оставшись в одиночестве, бесстрашный Алан должен использовать все свое мастерство и смекалку, чтобы победить ужасное чудовище.

Фильм «Хищник» — один из самых ярких боевиков 1980-х, который вполне заслуженно считается культовым.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищник»