Лос-Анджелес, 1997 год. Детектив Майкл Харриган пытается разобраться, кто убивает членов наркомафии. Агент Питер Киз напоминает ему о событиях десятилетней давности и делает вывод, что на бандитов охотится представитель той же инопланетной расы, что порешила спецназовцев в Южной Америке.

