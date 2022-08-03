Хищник 2
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Хищник 2

Хищник 2 (фильм, 1990) смотреть онлайн

8.91990, Predator 2
Ужасы, Фантастика103 мин18+

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О фильме

Лос-Анджелес, 1997 год. Детектив Майкл Харриган пытается разобраться, кто убивает членов наркомафии. Агент Питер Киз напоминает ему о событиях десятилетней давности и делает вывод, что на бандитов охотится представитель той же инопланетной расы, что порешила спецназовцев в Южной Америке.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик
Качество
Full HD, SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хищник 2»