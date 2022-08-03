Хищник 2 (фильм, 1990) смотреть онлайн
8.91990, Predator 2
Ужасы, Фантастика103 мин18+
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О фильме
Лос-Анджелес, 1997 год. Детектив Майкл Харриган пытается разобраться, кто убивает членов наркомафии. Агент Питер Киз напоминает ему о событиях десятилетней давности и делает вывод, что на бандитов охотится представитель той же инопланетной расы, что порешила спецназовцев в Южной Америке.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик
КачествоFull HD, SD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Гэри
Бьюзи
- РБАктёр
Рубен
Бладес
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Роберт
Дави
- КПАктёр
Кевин
Питер Холл
- Актёр
Адам
Болдуин
- КМАктёр
Кент
Маккорд
- МДАктёр
Мортон
Дауни мл.
- ДТСценарист
Джим
Томас
- ДТСценарист
Джон
Томас
- Продюсер
Джон
Дэвис
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- Продюсер
Джоэл
Силвер
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДМАктёр дубляжа
Дмитрий
Матвеев
- АКАктёр дубляжа
Александр
Котов
- МВХудожница
Мэрлин
Вэнс
- РСХудожник
Рик
Симпсон
- МГМонтажёр
Марк
Голдблатт
- ПЛОператор
Питер
Леви
- АСКомпозитор
Алан
Сильвестри