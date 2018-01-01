Биография

Мария Кончита Алонсо — актриса и продюсер. Обладательница премий «Золотой Орел» и «Алма». Родилась в Сьенфуэгос, Куба, 29 июня 1957 года. Выросла в Венесуэле. В 1971 году начался этап биографии, связанный с шоу-бизнесом, — девушка приняла участие в международном фестивале красоты и получила призовое место. На нее посыпались приглашения от масс-медиа, которые она приняла и через несколько лет стала успешной моделью, параллельно получив известность как исполнительница песен в стиле латино-поп. Самой удачной работой в фильмографии Марии Кончиты Алонсо считается роль в мелодраме «Тайная жизнь моего мужа», за нее она получила премию ALMA. Годом ранее актриса выдвигалась на эту же премию за выступление в музыкальном шоу «Четвертый Капитолий». Сыграла в комедии «Ложь» и номинировалась за эту роль на премию кинофестиваля «Независимый дух».