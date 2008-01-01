Бабник (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Провинциальный красавчик Никки приезжает в Лос-Анджелес в поисках роскошной жизни, и с легкостью ее находит — богатые дамы в восторге от молодого атлета и готовы оплачивать его недвусмысленные услуги. Проблем�ы начинаются, когда Никки впервые влюбляется по-настоящему, да еще и в ровесницу.
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Рейтинг
6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Маккензи
- Актёр
Эштон
Кутчер
- ЭХАктриса
Энн
Хеч
- МЛАктриса
Маргарита
Левиева
- ССАктёр
Себастиан
Стэн
- ЭДАктриса
Эшли
Джонсон
- РБАктриса
Рейчел
Блэнчард
- ШБАктёр
Шэйн
Бролли
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- Актриса
Мария
Кончита Алонсо
- ДХСценарист
Джейсон
Холл
- ПКСценарист
Пол
Колсби
- ДГПродюсер
Джейсон
Голдберг
- Продюсер
Эштон
Кутчер
- ПМПродюсер
Питер
Морган
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актриса дубляжа
Анастасия
Фомичёва
- РЕХудожница
Рут
Е. Картер
- БВХудожница
Бет
Вук
- НЭМонтажёр
Николас
Эрасмус
- СБОператор
Стивен
Б. Постер