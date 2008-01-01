Бабник
Wink
Фильмы
Бабник
8.42008, Spread
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

Бабник (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Провинциальный красавчик Никки приезжает в Лос-Анджелес в поисках роскошной жизни, и с легкостью ее находит — богатые дамы в восторге от молодого атлета и готовы оплачивать его недвусмысленные услуги. Проблемы начинаются, когда Никки впервые влюбляется по-настоящему, да еще и в ровесницу.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Бабник»

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