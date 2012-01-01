Хичкок (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
История творческих поисков непревзойденного мастера жанра «саспенс». Энтони Хопкинс и Скарлетт Йоханссон в фильме-биографии.
Альфред Хичкок известен своим фирменным стилем, сформировавшим целую киношколу. Его высокобюджетные картины с множеством броских сцен и впечатл�яющих эффектов держат зрителя на крючке от начала до конца. Но именитому режиссеру наскучило ходить по проторенному пути: Хичкок пробует добиться того же эффекта «саспенс» с помощью психологических трюков в фильме «Психо». Классическое черно-белое кино должно затронуть более глубокие струны души, режиссер намерен «вскрыть» чувства зрителей... но на этом пути творческих исканий он открывает и свои чувства: его брак с Альмой Ревиль, такой крепкий в прошлом, теперь висит на волоске.
Какой выбор сделает великий художник и сможет ли мудрая жена спасти семью? Историческая драма «Хичкок» 2012 года доступна к просмотру онлайн на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- СДРежиссёр
Саша
Джерваси
- Актёр
Энтони
Хопкинс
- Актриса
Хелен
Миррен
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актриса
Джессика
Бил
- Актёр
Майкл
Стулбарг
- Актёр
Майкл
Уинкотт
- ДДАктёр
Джеймс
Д’Арси
- Актёр
Ричард
Портноу
- ДДСценарист
Джон
Дж. МакЛафлин
- СРСценарист
Стивен
Ребелло
- АБПродюсер
Алан
Барнетт
- ДМПродюсер
Джо
Медьяк
- ТППродюсер
Том
Поллок
- Продюсер
Айвен
Райтман
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДУХудожница
Джули
Уайсс
- РГХудожник
Роберт
Гулд
- ПММонтажёр
Памела
Мартин
- ДКОператор
Джефф
Кроненвет
- ДЭКомпозитор
Дэнни
Элфман