Хичкок
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Хичкок (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.32012, Хичкок
Драмы, Исторические94 мин18+

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Сюжет

История творческих поисков непревзойденного мастера жанра «саспенс». Энтони Хопкинс и Скарлетт Йоханссон в фильме-биографии.

Альфред Хичкок известен своим фирменным стилем, сформировавшим целую киношколу. Его высокобюджетные картины с множеством броских сцен и впечатляющих эффектов держат зрителя на крючке от начала до конца. Но именитому режиссеру наскучило ходить по проторенному пути: Хичкок пробует добиться того же эффекта «саспенс» с помощью психологических трюков в фильме «Психо». Классическое черно-белое кино должно затронуть более глубокие струны души, режиссер намерен «вскрыть» чувства зрителей... но на этом пути творческих исканий он открывает и свои чувства: его брак с Альмой Ревиль, такой крепкий в прошлом, теперь висит на волоске.

Какой выбор сделает великий художник и сможет ли мудрая жена спасти семью? Историческая драма «Хичкок» 2012 года доступна к просмотру онлайн на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хичкок»

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