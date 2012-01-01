Хичкок (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

История творческих поисков непревзойденного мастера жанра «саспенс». Энтони Хопкинс и Скарлетт Йоханссон в фильме-биографии.



Альфред Хичкок известен своим фирменным стилем, сформировавшим целую киношколу. Его высокобюджетные картины с множеством броских сцен и впечатл�яющих эффектов держат зрителя на крючке от начала до конца. Но именитому режиссеру наскучило ходить по проторенному пути: Хичкок пробует добиться того же эффекта «саспенс» с помощью психологических трюков в фильме «Психо». Классическое черно-белое кино должно затронуть более глубокие струны души, режиссер намерен «вскрыть» чувства зрителей... но на этом пути творческих исканий он открывает и свои чувства: его брак с Альмой Ревиль, такой крепкий в прошлом, теперь висит на волоске.



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