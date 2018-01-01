Wink
Фильмы
Кавказская пленница!
Актёры и съёмочная группа фильма «Кавказская пленница!»

Режиссёры

Максим Воронков

Режиссёр

Актёры

Дмитрий Шаракоис

АктёрШурик
Настя Задорожная

АктрисаНина
Геннадий Хазанов

АктёрСаахов
Арарат Кещян

АктёрДжабраил
Семён Стругачев

АктёрТрус
Сергей Степанченко

АктёрБывалый
Николай Добрынин

АктёрБалбес
Михаил Ефремов

Актёрадминистратор гостиницы
Юлий Гусман

Актёрглавврач психбольницы
Лариса Удовиченко

Актрисаврач

Сценаристы

Кирилл Зубков

Сценарист

Продюсеры

Максим Воронков

Продюсер
Валерий Глухов

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Бурунов

Актёр дубляжа

Художники

Галина Нехорошева

Художница

Монтажёры

Екатерина Пивнева

Монтажёр

Операторы

Алексей Беляев

Оператор

Композиторы

Александр Зацепин

Композитор