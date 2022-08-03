Кавказская пленница! (фильм, 2014) смотреть онлайн

Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Саахова. Георгий задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине. Используя Шурика, Саахов и его подручные похищают Нину.

