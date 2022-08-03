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Кавказская пленница!

Кавказская пленница! (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Кавказская пленница!
Комедия91 мин12+

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О фильме

Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Саахова. Георгий задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине. Используя Шурика, Саахов и его подручные похищают Нину.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

1.1 КиноПоиск
1.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кавказская пленница!»