Кавказская пленница! (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Кавказская пленница!
Комедия91 мин12+
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О фильме
Журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж, и попадает в Горск, вотчину местного мэра города Георгия Саахова. Георгий задумал жениться на молоденькой красавице, спортсменке и даже экстремалке Нине. Используя Шурика, Саахов и его подручные похищают Нину.
Рейтинг
1.1 КиноПоиск
1.2 IMDb
- Режиссёр
Максим
Воронков
- ДШАктёр
Дмитрий
Шаракоис
- Актриса
Настя
Задорожная
- Актёр
Геннадий
Хазанов
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актёр
Семён
Стругачев
- Актёр
Сергей
Степанченко
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ЮГАктёр
Юлий
Гусман
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- КЗСценарист
Кирилл
Зубков
- Продюсер
Максим
Воронков
- ВГПродюсер
Валерий
Глухов
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- ГНХудожница
Галина
Нехорошева
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АБОператор
Алексей
Беляев
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин