WinkФильмыКапитан Марвел 3DАктёры и съёмочная группа фильма «Капитан Марвел 3D»
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Марвел 3D»
Актёры
АктрисаCarol Danvers / Vers / Captain Marvel
Бри ЛарсонBrie Larson
АктёрNick Fury
Сэмюэл Л. ДжексонSamuel L. Jackson
АктёрTalos / Keller
Бен МендельсонBen Mendelsohn
АктёрYon-Rogg
Джуд ЛоуJude Law
АктрисаSupreme Intelligence / Dr. Wendy Lawson
Аннетт БенингAnnette Bening
АктёрKorath
Джимон ХонсуDjimon Hounsou
АктёрRonan
Ли ПейсLee Pace
АктрисаMaria Rambeau
Лашана ЛинчLashana Lynch
АктрисаMinn-Erva
Джемма ЧанGemma Chan
АктёрAgent Coulson