Капитан Марвел 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Марвел 3D»

Актёры и съёмочная группа фильма «Капитан Марвел 3D»

Режиссёры

Анна Боден

Анна Боден

Anna Boden
Режиссёр
Райан Флек

Райан Флек

Ryan Fleck
Режиссёр

Актёры

Бри Ларсон

Бри Ларсон

Brie Larson
АктрисаCarol Danvers / Vers / Captain Marvel
Сэмюэл Л. Джексон

Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрNick Fury
Бен Мендельсон

Бен Мендельсон

Ben Mendelsohn
АктёрTalos / Keller
Джуд Лоу

Джуд Лоу

Jude Law
АктёрYon-Rogg
Аннетт Бенинг

Аннетт Бенинг

Annette Bening
АктрисаSupreme Intelligence / Dr. Wendy Lawson
Джимон Хонсу

Джимон Хонсу

Djimon Hounsou
АктёрKorath
Ли Пейс

Ли Пейс

Lee Pace
АктёрRonan
Лашана Линч

Лашана Линч

Lashana Lynch
АктрисаMaria Rambeau
Джемма Чан

Джемма Чан

Gemma Chan
АктрисаMinn-Erva
Кларк Грегг

Кларк Грегг

Clark Gregg
АктёрAgent Coulson

Сценаристы

Анна Боден

Анна Боден

Anna Boden
Сценарист
Райан Флек

Райан Флек

Ryan Fleck
Сценарист
Николь Перлман

Николь Перлман

Nicole Perlman
Сценарист

Продюсеры

Виктория Алонсо

Виктория Алонсо

Victoria Alonso
Продюсер
Луис Д'Эспозито

Луис Д’Эспозито

Louis D'Esposito
Продюсер
Кевин Файги

Кевин Файги

Kevin Feige
Продюсер

Актёры дубляжа

Юлия Горохова

Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Владимир Антоник

Владимир Антоник

Актёр дубляжа
Вадим Медведев

Вадим Медведев

Актёр дубляжа
Василий Дахненко

Василий Дахненко

Актёр дубляжа
Ирина Пономарева

Ирина Пономарева

Актриса дубляжа

Художники

Джейсон Т. Кларк

Джейсон Т. Кларк

Jason T. Clark
Художник
Касра Фарахани

Касра Фарахани

Kasra Farahani
Художник
Джордан Феррер

Джордан Феррер

Jordan Ferrer
Художник
Лорен Е. Полицци

Лорен Е. Полицци

Lauren E. Polizzi
Художница
Санья Милкович Хэйс

Санья Милкович Хэйс

Sanja Milkovic Hays
Художница
Лори Гаффин

Лори Гаффин

Lauri Gaffin
Художница

Монтажёры

Эллиот Грэхэм

Эллиот Грэхэм

Elliot Graham
Монтажёр

Операторы

Бен Дэвис

Бен Дэвис

Ben Davis
Оператор

Композиторы

Пинар Топрак

Пинар Топрак

Pinar Toprak
Композитор