Как отделаться от парня за 10 дней
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Как отделаться от парня за 10 дней

Как отделаться от парня за 10 дней (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.42003, How to Lose a Guy in 10 Days
Мелодрама, Комедия110 мин18+

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О фильме

Романтическая комедия о том, как ради работы одна ответственная журналистка закадрила парня, чтобы затем выносить ему мозг и методично фиксировать результаты для статьи.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как отделаться от парня за 10 дней»