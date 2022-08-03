Кабельщик
Wink
Фильмы
Кабельщик

Кабельщик (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.61996, The Cable Guy
Триллер, Драма91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Чип Дуглас, кабельщик, — парень со странностями. Познакомившись со Стивеном Ковачем, он хочет стать его лучшим другом. Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями — шуточный поединок, например, перерастает в бой боксеров среднего веса.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кабельщик»