Кабельщик (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.61996, The Cable Guy
Триллер, Драма91 мин18+
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О фильме
Чип Дуглас, кабельщик, — парень со странностями. Познакомившись со Стивеном Ковачем, он хочет стать его лучшим другом. Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями — шуточный поединок, например, перерастает в бой боксеров среднего веса.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Джим
Керри
- Актёр
Мэттью
Бродерик
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Джек
Блэк
- ДСАктёр
Джордж
Сигал
- Актриса
Дайан
Бэйкер
- Актёр
Бен
Стиллер
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ДГАктриса
Джанин
Гарофало
- Актёр
Энди
Дик
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лихт
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ДНХудожник
Джефф
Нипп
- ММХудожница
Мэгги
Мартин
- СВМонтажёр
Стивен
Вайсберг
- РБОператор
Роберт
Бринкманн
- Композитор
Джон
Оттмен