Чип Дуглас, кабельщик, — парень со странностями. Познакомившись со Стивеном Ковачем, он хочет стать его лучшим другом. Узнав Чипа поближе, Стивен понимает, что эта дружба чревата последствиями — шуточный поединок, например, перерастает в бой боксеров среднего веса.

