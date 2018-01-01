Актёры и съёмочная группа фильма «Кабельщик»
Режиссёры
Актёры
АктёрThe Cable Guy
Джим КерриJim Carrey
АктёрSteven M. Kovacs
Мэттью БродерикMatthew Broderick
АктрисаRobin Harris
Лесли МаннLeslie Mann
АктёрRick
Джек БлэкJack Black
АктёрSteven's Father
Джордж СигалGeorge Segal
АктрисаSteven's Mother
Дайан БэйкерDiane Baker
АктёрSam Sweet / Stan Sweet
Бен СтиллерBen Stiller
АктёрEric Roberts
Эрик РобертсEric Roberts
АктрисаMedieval Times Waitress
Джанин ГарофалоJaneane Garofalo
АктёрMedieval Times Host