Wink
Фильмы
Кабельщик
Актёры и съёмочная группа фильма «Кабельщик»

Актёры и съёмочная группа фильма «Кабельщик»

Режиссёры

Бен Стиллер

Бен Стиллер

Ben Stiller
Режиссёр

Актёры

Джим Керри

Джим Керри

Jim Carrey
АктёрThe Cable Guy
Мэттью Бродерик

Мэттью Бродерик

Matthew Broderick
АктёрSteven M. Kovacs
Лесли Манн

Лесли Манн

Leslie Mann
АктрисаRobin Harris
Джек Блэк

Джек Блэк

Jack Black
АктёрRick
Джордж Сигал

Джордж Сигал

George Segal
АктёрSteven's Father
Дайан Бэйкер

Дайан Бэйкер

Diane Baker
АктрисаSteven's Mother
Бен Стиллер

Бен Стиллер

Ben Stiller
АктёрSam Sweet / Stan Sweet
Эрик Робертс

Эрик Робертс

Eric Roberts
АктёрEric Roberts
Джанин Гарофало

Джанин Гарофало

Janeane Garofalo
АктрисаMedieval Times Waitress
Энди Дик

Энди Дик

Andy Dick
АктёрMedieval Times Host

Продюсеры

Джадд Апатоу

Джадд Апатоу

Judd Apatow
Продюсер
Эндрю Лихт

Эндрю Лихт

Andrew Licht
Продюсер

Актёры дубляжа

Борис Шувалов

Борис Шувалов

Актёр дубляжа
Андрей Казанцев

Андрей Казанцев

Актёр дубляжа
Жанна Никонова

Жанна Никонова

Актриса дубляжа
Сергей Чекан

Сергей Чекан

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа

Художники

Джефф Нипп

Джефф Нипп

Jeff Knipp
Художник
Мэгги Мартин

Мэгги Мартин

Maggie Martin
Художница

Монтажёры

Стивен Вайсберг

Стивен Вайсберг

Steven Weisberg
Монтажёр

Операторы

Роберт Бринкманн

Роберт Бринкманн

Robert Brinkmann
Оператор

Композиторы

Джон Оттмен

Джон Оттмен

John Ottman
Композитор