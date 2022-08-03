9.12016, Rogue One
Фантастика, Приключения199 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Изгой-один: Звездные войны. Истории (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Строительство Звезды Смерти почти завершено. Отряд повстанцев, не испугавшись элитных солдат Империи и Дарта Вейдера, решает выкрасть чертежи супероружия, чтобы подарить Сопротивлению надежду.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD, SD
Время199 мин / 03:19
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ГЭРежиссёр
Гарет
Эдвардс
- Актриса
Фелисити
Джонс
- Актёр
Диего
Луна
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ДЙАктёр
Донни
Йен
- ЦВАктёр
Цзян
Вэнь
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ГГАктёр
Гай
Генри
- Актёр
Форест
Уитакер
- Актёр
Риз
Ахмед
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Сценарист
Крис
Вайц
- Сценарист
Тони
Гилрой
- ДНСценарист
Джон
Нолл
- ГУСценарист
Гэри
Уитта
- ЛБПродюсер
Лейфур
Б. Дагфиннссон
- КЗПродюсер
Кири
Зупер
- ТХПродюсер
Тоби
Хефферман
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Кумыш
- АМАктёр дубляжа
Александр
Майоров
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- РПАктёр дубляжа
Родион
Приходько
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- АБХудожник
Алекс
Бейли
- АБХудожник
Аластер
Баллок
- ДФХудожница
Джордана
Финкел
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- ОРХудожник
Оливер
Робертс
- ГТХудожник
Гари
Томкинс
- ДГМонтажёр
Джон
Гилрой
- КГМонтажёр
Колин
Гуди
- ДОМонтажёр
Джабез
Олссен
- ГФОператор
Грег
Фрейзер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс