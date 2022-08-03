Изгой-один: Звездные войны. Истории
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Фильмы
Изгой-один: Звездные войны. Истории
9.12016, Rogue One
Фантастика, Приключения199 мин18+

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Изгой-один: Звездные войны. Истории (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Строительство Звезды Смерти почти завершено. Отряд повстанцев, не испугавшись элитных солдат Империи и Дарта Вейдера, решает выкрасть чертежи супероружия, чтобы подарить Сопротивлению надежду.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
Full HD, SD
Время
199 мин / 03:19

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории»