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Детям
Иван Царевич и Серый Волк 6
Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Актёры и съёмочная группа фильма «Иван Царевич и Серый Волк 6»

Режиссёры

Дарина Шмидт

Дарина Шмидт

Режиссёр
Константин Феоктистов

Константин Феоктистов

Режиссёр

Сценаристы

Александр Боярский

Александр Боярский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Александр Боярский

Александр Боярский

Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Ефремов

Никита Ефремов

Актёр дубляжа
Александр Боярский

Александр Боярский

Актёр дубляжа
Татьяна Бунина

Татьяна Бунина

Актриса дубляжа
Михаил Боярский

Михаил Боярский

Актёр дубляжа
Константин Бронзит

Константин Бронзит

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Актёр дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Алиса Боярская

Алиса Боярская

Актриса дубляжа
Олег Куликович

Олег Куликович

Актёр дубляжа
Анатолий Рычагов

Анатолий Рычагов

Актёр дубляжа
Артём Филин

Артём Филин

Актёр дубляжа

Монтажёры

Сергей Глезин

Сергей Глезин

Монтажёр

Композиторы

Георгий Жеряков

Георгий Жеряков

Композитор