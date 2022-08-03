Искусственный интеллект. Доступ неограничен HD
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Искусственный интеллект. Доступ неограничен HD

Искусственный интеллект. Доступ неограничен HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, I.T.
Триллер, Детектив92 мин18+

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О фильме

История о процветающем бизнесмене и счастливом семьянине, чью жизнь разрушает его обозлившийся IT-консультант, использующий высокие технологии для беспощадного преследования.

Страна
Дания, Ирландия, Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусственный интеллект. Доступ неограничен HD»