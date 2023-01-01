Биография

Стефани Скотт — американская актриса и певица. Обладательница премий Young Artist Award и BTVA. Родилась в Чикаго 6 декабря 1996 года. Стефани жила в Индиалантике, штат Флорида, и училась в Епископальной академии Святой Троицы, пока в 2010 году не перешла на домашнее обучение. С 2008 по 2012 год записала несколько рекламных синглов для Disney Channel. Стефани Скотт начала сниматься в 2006 году, она сыграла эпизодические роли в нескольких сериалах, в том числе «Новые приключения старой Кристин» и «Disney 365». В 2008 году Стефани сыграла главную роль в семейной комедии Майка Эллиота «Бетховен: Большой бросок». В 2010 — второстепенную роль в ромкоме «Привет, Джули!». С 2011 года играла Лекси Рид в диснеевском сериале «Академия новых талантов». В следующем году Скотт озвучила роль Moppet Girl в диснеевском мультфильме «Ральф», а в 2015 сыграла главную роль в ужастике «Астрал 3» — ее самом кассовом фильме — и в том же году снялась в музыкальном фильме «Джем и голограммы», для которого написала саундтрек. Потом она снималась в независимых фильмах, таких как нео-нуар «Преступление в маленьком городе» и школьная драма «Хорошие девочки становятся плохими», снялась в триллере 2019 года «Проклятие “Мэри”» c Гари Олдманом. С 2021 года играла главную роль в сериале ужасов «Девушка в лесу». Исполнила небольшую роль в сериале «Аляска Дэйли». Всего в ее фильмографии более 30 проектов.