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Искупление

Искупление (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Atonement
Драма, Военный117 мин18+

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О фильме

Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверенно показывает на Робби — ее воображение дорисовывает картину насилия...

Страна
Великобритания, США, Франция
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
SD
Время
117 мин / 01:57

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искупление»