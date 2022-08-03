Искупление (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Atonement
Драма, Военный117 мин18+
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О фильме
Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверенно показывает на Робби — ее воображение дорисовывает картину насилия...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Джо
Райт
- Актриса
Кира
Найтли
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- СРАктриса
Сирша
Ронан
- ХУАктриса
Харриет
Уолтер
- Актриса
Ромола
Гарай
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- ПКАктёр
Патрик
Кеннеди
- Актёр
Бенедикт
Камбербэтч
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актёр
Дэниэл
Мейс
- КХСценарист
Кристофер
Хэмптон
- ИМСценарист
Иэн
Макьюэн
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Пол
Уэбстер
- Продюсер
Лиза
Чейсин
- ПЩАктриса дубляжа
Полина
Щербакова
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АОАктриса дубляжа
Александра
Остроухова
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актриса дубляжа
Светлана
Харлап
- ИБХудожник
Иэн
Бэйли
- ЖДХудожница
Жаклин
Дюрран
- ТЭХудожник
Тимоти
Эверест
- КСХудожница
Кэти
Спенсер
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- ДМКомпозитор
Дарио
Марианелли