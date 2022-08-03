Бриони обладает превосходным воображением и пишет пьесы. Она знает, что сын прислуги Робби влюблен в ее старшую сестру Сесилию и та отвечает ему взаимностью. Но когда ее кузина Лола становится жертвой насильника, Бриони уверенно показывает на Робби — ее воображение дорисовывает картину насилия...

