Иррациональный человек (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Профессор философии Эйб Лукас опустошен. На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Все меняет невольно подслушанный Эйбом разговор, после которого Эйб решает действовать… Абсолютно иррационально.



Иррациональный человек смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.