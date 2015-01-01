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Иррациональный человек

Иррациональный человек (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Irrational Man
Драмы90 мин18+

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Сюжет

Профессор философии Эйб Лукас опустошен. На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Все меняет невольно подслушанный Эйбом разговор, после которого Эйб решает действовать… Абсолютно иррационально.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иррациональный человек»

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