Иррациональный человек HD (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Irrational Man
Драма, Криминал90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Профессор философии Эйб Лукас опустошен. На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Все меняет невольно подслушанный Эйбом разговор, после которого Эйб решает действовать… Абсолютно иррационально.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Вуди
Аллен
- Актёр
Хоакин
Феникс
- Актриса
Эмма
Стоун
- Актёр
Джейми
Блэкли
- Актриса
Паркер
Поузи
- ДСАктёр
Джо
Степлтон
- НКАктриса
Нэнси
Кэрролл
- ЭГАктриса
Элли
Галлерани
- БЛАктриса
Бриджетт
Ланди-Пейн
- КСАктриса
Кэтлин
Семер
- БААктриса
Бетси
Айдем
- Сценарист
Вуди
Аллен
- Продюсер
Летти
Аронсон
- РЧПродюсер
Рон
Чез
- ДРПродюсер
Джек
Роллинз
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- КСХудожник
Карл
Спрэг
- СБХудожница
Сьюзи
Бензингер
- ДХОператор
Дариус
Хонджи