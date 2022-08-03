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Иррациональный человек HD

Иррациональный человек HD (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Irrational Man
Драма, Криминал90 мин18+

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О фильме

Профессор философии Эйб Лукас опустошен. На лето Эйб приезжает преподавать в небольшой колледж, где у него завязываются отношения с двумя очень разными женщинами. Все меняет невольно подслушанный Эйбом разговор, после которого Эйб решает действовать… Абсолютно иррационально.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Иррациональный человек HD»