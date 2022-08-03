Этот фильм пока недоступен
Интерстеллар (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Одна из самых известных научно-фантастических картин XXI века — оскароносный фильм «Интерстеллар» 2014 года.
В недалеком будущем Земля переживает глобальную экологическую катастрофу. Из-за сильнейших пыльных бурь и засухи гибнут сельскохозяйственные культуры, а единственное, что пригодно к выращиванию, — кукуруза. Из-за нехватки ресурсов человечеству грозит вымирание, но бывший пилот Джозеф NASA Купер присоединяется к миссии по поиску пригодной для жизни планеты. Отправиться в другую звездную систему решено через открывшуюся в районе Сатурна кротовую нору. Для экипажа это может оказаться билетом в один конец, а на Земле у Джозефа остаются дети — сын Том и дочь Мерфи.
Вдохновенная игра Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, величественная музыка Ханса Циммера и, наконец, точное и научно достоверное изображение черной дыры — наиболее весомые, но далеко не единственные достоинства фильма «Интерстеллар». Смотреть его стоит, если вы любите космос или соскучились по действительно умному кино.
СтранаСША, Великобритания
ЖанрФантастика, Приключения, Драма
КачествоSD
Время162 мин / 02:42
Рейтинг
