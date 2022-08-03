Интерстеллар (фильм, 2014) смотреть онлайн

Интерстеллар
9.52014, Interstellar
Фантастика, Приключения162 мин12+

О фильме

Одна из самых известных научно-фантастических картин XXI века — оскароносный фильм «Интерстеллар» 2014 года.

В недалеком будущем Земля переживает глобальную экологическую катастрофу. Из-за сильнейших пыльных бурь и засухи гибнут сельскохозяйственные культуры, а единственное, что пригодно к выращиванию, — кукуруза. Из-за нехватки ресурсов человечеству грозит вымирание, но бывший пилот Джозеф NASA Купер присоединяется к миссии по поиску пригодной для жизни планеты. Отправиться в другую звездную систему решено через открывшуюся в районе Сатурна кротовую нору. Для экипажа это может оказаться билетом в один конец, а на Земле у Джозефа остаются дети — сын Том и дочь Мерфи.

Вдохновенная игра Мэттью Макконахи и Энн Хэтэуэй, величественная музыка Ханса Циммера и, наконец, точное и научно достоверное изображение черной дыры — наиболее весомые, но далеко не единственные достоинства фильма «Интерстеллар». Смотреть его стоит, если вы любите космос или соскучились по действительно умному кино.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
162 мин / 02:42

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.7 IMDb

