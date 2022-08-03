Их собственная лига (фильм, 1992) смотреть онлайн

Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером в Женскую Бейсбольную Лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.

