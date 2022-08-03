Их собственная лига (фильм, 1992) смотреть онлайн
8.51992, A League of Their Own
Семейный, Драма122 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джимми Дуган — бывший бейсболист, чьи славные дни в Большой Лиге уже миновали. Его приглашают тренером в Женскую Бейсбольную Лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своем пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Пенни
Маршалл
- Актёр
Том
Хэнкс
- Актриса
Джина
Дэвис
- Актриса
Мадонна
- Актриса
Лори
Петти
- Актёр
Джон
Ловиц
- Актёр
Дэвид
Стрэтэйрн
- Актёр
Гэрри
Маршалл
- Актёр
Билл
Пуллман
- РОАктриса
Рози
О’Доннелл
- МКАктриса
Меган
Кавана
- ЛГСценарист
Лауэлл
Ганц
- БМСценарист
Бабалу
Мэндел
- ЭЭПродюсер
Эллиот
Эбботт
- РГПродюсер
Роберт
Гринхат
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЕААктриса дубляжа
Елена
Астафьева
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- Актёр дубляжа
Вячеслав
Гришечкин
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- АБМонтажёр
Адам
Бернарди
- ДБМонтажёр
Джордж
Бауэрс
- МООператор
Мирослав
Ондржичек
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер