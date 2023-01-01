Биография

Мадонна — американская поп-певица, автор песен, музыкальный продюсер. Занимается написанием детской литературы, снимается в кино, выступает в качестве режиссера. В 2016 году признана самым кассовым сольным гастролером. Обладательница 7 «Грэмми», 2 «Золотых глобусов», 20 наград MTV Video Music Award и не только. Родилась в штате Мичиган 16 августа 1958 года. Мама Мадонны имела талант к музыке, она играла на фортепиано и пела, но никогда не выступала перед аудиторией. Во время учебы в школе девочка участвовала в группе поддержки и часто играла в спектаклях. Первое ее сольное выступление перед публикой состоялось в 14 лет на конкурсе талантов в школе. В 15 лет Мадонна начала профессионально заниматься балетом. Позже поступила на хореографический факультет. Первую песню выпустила в 1982 году. Сразу после нее на певицу обрушился успех. Узнаваемой стала благодаря откровенным образам, в которых появлялась в видеоклипах и на сцене. Ее альбомы популярны не только в США, но и по всему миру. В СМИ отмечали, что Мадонна — поп-певица, которая повлияла на становление музыки в стране и мире. Актерская карьера исполнительницы менее активна. Она сыграла роли в таких фильмах, как «Четыре комнаты», «Эвита» и других. В качестве режиссера и сценариста участвовала в съемках картин «Грязь и мудрость», «МЫ. Верим в любовь». Написала 6 детских книг, часто снимается в рекламных роликах.