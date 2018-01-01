Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный шторм»

WinkФильмыИдеальный штормАктёры и съёмочная группа фильма «Идеальный шторм»
Актёры
АктёрBilly Tyne
Джордж КлуниGeorge Clooney
АктёрBobby Shatford
Марк УолбергMark Wahlberg
АктёрDale 'Murph' Murphy
Джон Си РайлиJohn C. Reilly
АктрисаChristina Cotter
Дайан ЛэйнDiane Lane
АктёрDavid 'Sully' Sullivan
Уильям ФихтнерWilliam Fichtner
АктёрMike 'Bugsy' Moran
Джон ХоуксJohn Hawkes
Актёр
Аллен ПэйнAllen Payne
АктрисаLinda Greenlaw
Мэри Элизабет МастрантониоMary Elizabeth Mastrantonio
АктрисаMelissa Brown
Карен АлленKaren Allen
АктрисаEdie Bailey