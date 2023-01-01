Биография

Мэри Элизабет Мастрантонио — американская театральная и киноактриса. Номинантка на «Золотой глобус», «Оскар» и «Сатурн». Родилась в Ломбарде 17 ноября 1958 года. Изучала драматургию в Университете Иллинойса. Дебютировала на Бродвее в 1980 году, сыграв в возрожденной постановке «Вестсайдская история». Еще через три года вошла в киноиндустрию. Широкую известность Мэри Элизабет Мастрантонио получила благодаря роли Джины Монтаны в драме «Лицо со шрамом». Среди других фильмов и сериалов с участием актрисы: «Муссолини», «Цвет денег», «Январский человек», «Бездна», «Коллективный иск», «Робин Гуд: Принц воров», «HBO: Первый взгляд», «По взаимному согласию», «Белые пески», «Фрейзер», «Четвертак», «Три желания», «Защита свидетелей», «Забвение», «Моя веселая жизнь», «Идеальный шторм», «Закон и порядок. Преступное намерение» и «Закон и порядок: Организованная преступность», «Без следа», «Дочь Расселов», «Голубая кровь», «Гримм», «Заложники», «Слепая зона», «Области тьмы» и «Каратель».