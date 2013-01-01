Грязь (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Порочный полицейский пытается получить повышение. Джеймс МакЭвой в черной криминальной комедии от режиссера «Тетриса» по мотивам романа Ирвина Уэлша.



Брюс Робертсон — сержант полиции Эдинбурга, который не прочь получить повышение и стать детективом-инспектором. Однажды начальник Робертсона дает ему отличный шанс продвинуться по службе, поручив руководство расследованием убийства японского студента в подземном переходе. Однако для Брюса на первом месте всегда были вечеринки, наркотики и беспорядочные сексуальные связи, а не выполнение служебных обязанностей. Для устранения многочисленных претендентов на должность инспектора Робертсон использует грязные и подлые методы, что для него вполне обычное дело. Правда на этот раз теряющий рассудок коп готов зайти слишком далеко даже по своим собственным меркам.



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