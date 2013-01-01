Грязь (фильм, 2013) смотреть онлайн
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Сюжет
Порочный полицейский пытается получить повышение. Джеймс МакЭвой в черной криминальной комедии от режиссера «Тетриса» по мотивам романа Ирвина Уэлша.
Брюс Робертсон — сержант полиции Эдинбурга, который не прочь получить повышение и стать детективом-инспектором. Однажды начальник Робертсона дает ему отличный шанс продвинуться по службе, поручив руководство расследованием убийства японского студента в подземном переходе. Однако для Брюса на первом месте всегда были вечеринки, наркотики и беспорядочные сексуальные связи, а не выполнение служебных обязанностей. Для устранения многочисленных претендентов на должность инспектора Робертсон использует грязные и подлые методы, что для него вполне обычное дело. Правда на этот раз теряющий рассудок коп готов зайти слишком далеко даже по своим собственным меркам.
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Информация
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Джон
С. Бейрд
- ДМАктёр
Джеймс
Макэвой
- Актёр
Джейми
Белл
- Актёр
Эдди
Марсан
- Актёр
Джим
Бродбент
- Актриса
Имоджен
Путс
- ШМАктриса
Шона
МакДональд
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ДСАктёр
Джон
Сешнс
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- Актёр
Иман
Эллиотт
- ДССценарист
Джон
С. Бейрд
- ИУСценарист
Ирвин
Уэлш
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- ДСПродюсер
Джон
С. Бейрд
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл