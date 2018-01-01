Биография

Ирвин Уэлш — популярный шотландский писатель, автор таких известных романов, как «На игле» и «Грязь». Произведения Ирвина Уэлша переведены на множество языков, также его книги использованы как сценарии для фильмов. Так, лента «На игле», снятая в 1996 году Дэнни Бойлом, стала культовой. Ирвин Уэлш родился в Лите, пригороде Эдинбурга, 27 сентября 1958 года. Будущий писатель вырос в рабочем районе, где с детства сталкивался с проблемами преступности, безработицы и наркомании. Это впоследствии нашло отражение в его романах. После школы Уэлш работал клерком, параллельно занимаясь написанием рассказов. В 1993 году он смог опубликовать свой первый роман «На игле», который стал не только бестселлером, но и одним из самых важных произведений современной британской литературы. Впоследствии Ирвин продолжил развивать тему жизни андеграундных субкультур Шотландии, выпустив романы «Грязь», «Порно» и «Безумная Валентинка». Также Уэлш пробовал себя и в других амплуа: от актера до продюсера. Его можно увидеть в эпизодической роли в фильме «Кислотный дом», который был снят по его сценарию. Помимо этого, Уэлш выступил в качестве режиссера в фильмах «Хорошие дротики» и «Орехи».