Грешник (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, Грешник
Драмы90 мин12+
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Сюжет
Влад долгие годы винит своего отца в смерти матери, погибшей, когда герою было пять лет. В двадцатую годовщину трагического события он планирует разоблачить Виктора перед родственниками, но в ходе собственного расследования находит факты, противоречащие его убеждениям.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- Актриса
Дарья
Урсуляк
- МБАктриса
Мария
Болонкина
- ДМАктёр
Дмитрий
Мухамадеев
- Актёр
Владимир
Капустин
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ЕПАктриса
Елена
Полянская
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- Продюсер
Рубен
Д�ишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- СОПродюсер
Сергей
Оганесян
- БСПродюсер
Беата
Соколова
- АКХудожница
Алла
Киреева
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- ГВОператор
Глеб
Вавилов
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев