Грешник (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Влад долгие годы винит своего отца в смерти матери, погибшей, когда герою было пять лет. В двадцатую годовщину трагического события он планирует разоблачить Виктора перед родственниками, но в ходе собственного расследования находит факты, противоречащие его убеждениям.



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