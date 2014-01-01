Грешник
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Грешник

Грешник (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Грешник
Драмы90 мин12+

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Сюжет

Влад долгие годы винит своего отца в смерти матери, погибшей, когда герою было пять лет. В двадцатую годовщину трагического события он планирует разоблачить Виктора перед родственниками, но в ходе собственного расследования находит факты, противоречащие его убеждениям.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Грешник»

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