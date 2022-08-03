Гороскоп на удачу
Wink
Фильмы
Гороскоп на удачу

Гороскоп на удачу (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.42015, Гороскоп на удачу
Комедия, Мелодрама92 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Незадачливый креативщик Макс после бурного корпоратива проваливает рекламную кампанию, и над ним нависает угроза увольнения. В надежде все исправить герой обращается к таинственному астрологу, который обещает за 30 дней полностью наладить его жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гороскоп на удачу»