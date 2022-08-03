Гороскоп на удачу (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.42015, Гороскоп на удачу
Комедия, Мелодрама92 мин12+
О фильме
Незадачливый креативщик Макс после бурного корпоратива проваливает рекламную кампанию, и над ним нависает угроза увольнения. В надежде все исправить герой обращается к таинственному астрологу, который обещает за 30 дней полностью наладить его жизнь.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Арман
Геворгян
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Тимур
Батрутдинов
- Актёр
Борис
Смолкин
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- ЛРАктриса
Лилия
Разакова
- АКСценарист
Андрей
Курейчик
- ВОПродюсер
Валерий
Оня
- СТПродюсер
Сергей
Торчилин
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ВЮПродюсер
Владимир
Юрков
- ДБХудожник
Дмитрий
Буковский
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков
- ДНКомпозитор
Дмитрий
Носков