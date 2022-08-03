Горбатая гора (фильм, 2005) смотреть онлайн
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О фильме
Драматический вестерн «Горбатая гора» 2005 года — история о любви, для которой в мире не нашлось безопасного места.
Двое молодых ковбоев, Эннис Дель Мар и Джек Твист, нанимаются пасти овец в горах Вайоминга и неожиданно для самих себя сближаются. То, что начинается как короткое летнее приключение, оказывается сильной привязанностью, которую невозможно забыть. Но за пределами гор — другая реальность: консервативная Америка, в которой приходится следовать правилам. Каждый из мужчин пытается построить обычную жизнь, но снова и снова возвращается мыслями к тому, что удалось пережить на Горбатой горе.
Режиссер Энг Ли не занимается морализаторством и не пытается шокировать. Он лишь показывает, что любовь может существовать рядом со стыдом, давлением и самоцензурой — и что это ломает не хуже открытого насилия. Символом же свободы от предрассудков становится Горбатая гора. Фильм зацепит тех, кто ищет кино о выборе, страхе и цене молчания, и не боится сложных, но честных разговоров с самим собой.
Рейтинг
- Режиссёр
Энг
Ли
- Актёр
Хит
Леджер
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- Актриса
Мишель
Уильямс
- Актриса
Энн
Хэтэуэй
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актриса
Анна
Фэрис
- ДХАктёр
Дэвид
Харбор
- Актриса
Кейт
Мара
- ГБАктёр
Грэм
Беккел
- ЛМСценарист
Лэрри
МакМёртри
- ДОСценарист
Дайана
Оссана
- ЭПСценарист
Энни
Пру
- ДОПродюсер
Дайана
Оссана
- ДШПродюсер
Джеймс
Шеймус
- ТКПродюсер
Том
Кокс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ЛБХудожница
Лора
Боллинджер
- МАХудожник
Марит
Аллен
- ДПМонтажёр
Джеральдин
Перони
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РПОператор
Родриго
Прието
- ГСКомпозитор
Густаво
Сантаолалья