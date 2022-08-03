Горбатая гора (фильм, 2005) смотреть онлайн

Драматический вестерн «Горбатая гора» 2005 года — история о любви, для которой в мире не нашлось безопасного места.



Двое молодых ковбоев, Эннис Дель Мар и Джек Твист, нанимаются пасти овец в горах Вайоминга и неожиданно для самих себя сближаются. То, что начинается как короткое летнее приключение, оказывается сильной привязанностью, которую невозможно забыть. Но за пределами гор — другая реальность: консервативная Америка, в которой приходится следовать правилам. Каждый из мужчин пытается построить обычную жизнь, но снова и снова возвращается мыслями к тому, что удалось пережить на Горбатой горе.



Режиссер Энг Ли не занимается морализаторством и не пытается шокировать. Он лишь показывает, что любовь может существовать рядом со стыдом, давлением и самоцензурой — и что это ломает не хуже открытого насилия. Символом же свободы от предрассудков становится Горбатая гора. Фильм зацепит тех, кто ищет кино о выборе, страхе и цене молчания, и не боится сложных, но честных разговоров с самим собой.

