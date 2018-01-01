Wink
Горбатая гора
Актёры и съёмочная группа фильма «Горбатая гора»

Режиссёры

Энг Ли

Ang Lee
Режиссёр

Актёры

Хит Леджер

Heath Ledger
АктёрEnnis Del Mar
Джейк Джилленхол

Jake Gyllenhaal
АктёрJack Twist
Рэнди Куэйд

Randy Quaid
АктёрJoe Aguirre
Мишель Уильямс

Michelle Williams
АктрисаAlma
Энн Хэтэуэй

Anne Hathaway
АктрисаLureen Newsome
Линда Карделлини

Linda Cardellini
АктрисаCassie
Анна Фэрис

Anna Faris
АктрисаLashawn Malone
Дэвид Харбор

David Harbour
АктёрRandall Malone
Кейт Мара

Kate Mara
АктрисаAlma Jr.
Грэм Беккел

Graham Beckel
АктёрL.D. Newsome

Сценаристы

Лэрри МакМёртри

Larry McMurtry
Сценарист
Дайана Оссана

Diana Ossana
Сценарист
Энни Пру

Annie Proulx
Сценарист

Продюсеры

Дайана Оссана

Diana Ossana
Продюсер
Джеймс Шеймус

James Schamus
Продюсер
Том Кокс

Tom Cox
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Актёр дубляжа
Валерий Сторожик

Актёр дубляжа
Антон Савенков

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа

Художники

Лора Боллинджер

Laura Ballinger
Художница
Марит Аллен

Marit Allen
Художник

Монтажёры

Джеральдин Перони

Geraldine Peroni
Монтажёр
Дилан Тиченор

Dylan Tichenor
Монтажёр

Операторы

Родриго Прието

Rodrigo Prieto
Оператор

Композиторы

Густаво Сантаолалья

Gustavo Santaolalla
Композитор